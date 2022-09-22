شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الترتيب لرحلة تونس لمواجهة الاتحاد المنستيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الادارى للنادى الأهلى في ترتيب إجراءات السفر لتونس لمواجهة الاتحاد المنستيرى في مستهل رحلة المارد الأحمر بالنسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا المحدد لها أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل.

ويسعى الجهاز الادارى بالأهلى لإنهاء تأشيرات السفر وترتيبات الإقامة والفندق للبعثة هناك في أقرب وقت ، ويواجه الفريق الأحمر نظيره الاتحاد المنستيري، في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا في تونس أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.