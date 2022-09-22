شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الترتيب لرحلة تونس لمواجهة الاتحاد المنستيرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الادارى للنادى الأهلى في ترتيب إجراءات السفر لتونس لمواجهة الاتحاد المنستيرى في مستهل رحلة المارد الأحمر بالنسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا المحدد لها أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل.
ويسعى الجهاز الادارى بالأهلى لإنهاء تأشيرات السفر وترتيبات الإقامة والفندق للبعثة هناك في أقرب وقت ، ويواجه الفريق الأحمر نظيره الاتحاد المنستيري، في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا في تونس أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل.
ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.
حقق فريق الاهلى فوزاً كبيراً على نظيره بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف في اللقاء الودى الذى جمع الفريقين عصر الأربعاء على ستاد الاهلى والسلام.
تقدم حسام حسن بالهدف الأول في الدقيقة 13 ثم سجل رامى ربيعة الهدف الثانى من ركلة جزاء وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث وسجل محمود فليكس لاعب بتروجت هدفه افريقه الوحيد قبل نهاية الشوط الأول .