موسيماني مرشح بقوة لتدريب نادي مغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن اقتراب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، من تدريب فريق الرجاء المغربي.

وأكد موقع "le360" المغربي أنه حسب مصادر مقربة من الرجاء، فإن الاسم المطروح بقوة على طاولة الفريق الأخضر، هو المدرب الجنوب إفريقي السابق للأهلي بيتسو موسيماني.

وأضاف الموقع المغربي أنه من المنتظر أن يحسم عزيز البدراوي رئيس الرجاء في غضون الساعات القليلة المقبلة، هوية المدرب الجديد للرجاء بالنظر إلى مستهل الموسم الكروي.

وأعلن الرجاء فسخ تعاقده بالتراضي مع مدربه فوزي البنزرتي بعد الفترة التي قضاها داخل النادي.

وكانت أخر محطة تدريبة للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني هي الأهلي، قبل أن يتم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.