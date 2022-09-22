رسميًا.. أسوان يضم لاعب الزمالك السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن نادي أسوان، اليوم الخميس، التعاقد رسميًا مع عماد فتحي لاعب الزمالك والمقاولون العرب السابق.

وجاء إعلان نادي أسوان عبر الصفحة الرسمية للنادي "فيسبوك"، حيث سيدعم عماد فتحي الفريق الجنوبي بداية من الموسم الجديد (2022-2023).

وخاض عماد فتحي العديد من التجارب في مسابقة دوري We المصري بداية من مصر المقاصة والزمالك والمصري البورسعيدي والمقاولون العرب.

ولعب صاحب الـ29 عامًا، 14 مباراة مع المقاولون العرب في الموسم الماضي دون أن يسجل أي هدف إلا أنه صنع هدفًا واحدًا.

واستطاع فريق أسوان أن يضم العديد من الصفقات كان أبرزهم ضم المهاجم الجابوني ماليك إيفونا.

جدير بالذكر أن أسوان صعد لدوري We المصري رفقة فريق الداخلية وحرس الحدود.