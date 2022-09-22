مصدر بالأهلي يوضح لمصراوي حقيقة مفاوضات فوفانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

صرح مصدر بالنادي الأهلي، الخميس، عن موقف ناديه من التعاقد مع المهاجم الإيفواري ديفيد فوفانا لاعب فريق مولده النرويجي.

وقال المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365"، إن اللاعب معروض على النادي الأهلي من شركات تسويق، لافتًا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرارًا بشأنه حتى الآن.

وأوضح المصدر -الذي فضّل عدم ذكر اسمه- أن هناك اهتمامًا بالفعل لضم صاحب الـ19 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وشدد المصدر، أن النادي الأهلي لم يقدم عرضًا رسميًا لضم المهاجم الإيفواري.

وأشار، أن ملف اللاعبين الأجانب متروك للمدرب السويسري مارسيل كولر، مؤكدًا أنه في حال عدم تواجد اللاعب المناسب سيكتفي النادي بالصفقات التي انتهت.

وشارك فوفانا مع مولده في الموسم الحالي (2022 -2023) في سبع مباريات استطاع خلالها أن يسجل ثلاثة أهداف ويصنع هدفًا.

وكان النادي الأهلي تعاقد مع ثلاثة لاعبين حتى هذه اللحظة بداية بشادي حسين ومصطفى سعد من سيراميكا كليواباترا، والبرازيلي برونو سيلفا لاعب بوليفار السابق.