عودة صفقة الأهلي الجديدة من الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد النادي الأهلي مشاركة برونو سافيو، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الخميس، على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها بالتنسيق بين الجهازين الطبي والفني.

وكشف النادي خلال بيان له، عن حصول سافيو على راحة من التدريبات لتخفيف الحمل البدني عليه، لاسيما أنه شارك في عدد من المباريات مع فريق بوليفار في الدوري البوليفي قبل وصوله إلى القاهرة، وخوضه فترة الإعداد مع الأهلي التي تشتمل التدريب على فترتين.

وفضل الجهاز الطبي عدم مشاركة سافيو في المباراة الودية أمام بتروجت التي أقيمت أمس، فيما انتظم اليوم في التدريبات الجماعية.

وخاض الأهلي أولى تجاربه الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد أمام بتروجت أمس والتي انتهت بفوز الأهلي ٥-١.

ويستعد الاهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري في دور ال٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي ثاني ودياته أمام أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش ‏يوم ‏‏29 سبتمبر ‏الجاري.‏