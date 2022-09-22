"الخطيب ليس واضحًا".. رسالة هشام سليم قبل وفاته عن رئيس الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - توفى الفنان هشام سليم عن عمر يناهز 62 عامًا، نجل صالح سليم رئيس النادي الأهلي السابق.

ولم يرتبط اسم الفنان هشام سليم بكرة القدم كثيرًا إلا في بعض الأحاديث التلفزيونية التي تحدث بها عن انادي الأهلي وإدارته.

وقال هشام سليم في حوار تلفزيوني سابق له إن محمود الخطيب أفضل لاعب جاء في التاريخ، لكنه كان يفضل فوز محمود طاهر في انتخابات النادي الأهلي.

وأضاف سليم: "انتخبت بالفعل محمود طاهر ولم أعطي صوتي لمحمود الخطيب ووالدي قال لي "الخطيب غير واضح" وهذه كلمة لابد أن تصل للجمعية العمومية".

الجدير بالذكر أن انتخابات الأهلي عام 2017 كانت بين محمود طاهر، ومحمود الخطيب، والتي انتهت بفوز الأخير برئاسة مجلس إدارة النادي.

وأكمل هشام سليم: "والدي كان يفضل عدم ذهابنا للنادي لعدم استغلال ذلك، ومجلس حسن حمدي لم يعطي لعائلتنا عضويات في النادي.