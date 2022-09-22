"الظهور الأول لكولر وشادي حسين".. 4 ظواهر جديدة للأهلي أمام بيتروجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

بدأ الأهلي أول مبارياته التحضيرة للموسم الجديد، تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر أمام بتروجيت.

وفاز الأهلي علي بتروجيت بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت على أرضية إستاد الأهلي "WE" السلام.

وأحرز أهداف الأهلي حسام حسن، ثم أضاف رامي ربيعة الهدف الثاني، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث، وسجل محمود فيليكس هدف فريق بتروجت الوحيد، وأضاف عمرو السولية الهدف الرابع للأهلي، ثم عزز الوافد الجديد شادي حسين من تقدم المارد الأحمر بالهدف الخامس.

وشهدت المباراة عدة ظواهر جديدة نرصدها لكم خلال السطور التالية:

الأولى لكولر

تعتبر مباراة بتروجيت هي المباراة الأولى تحت قيادة المدير الفني الجديد للنادي الأهلي مارسيل كولر.

وتعاقد الأهلي مع كولر في التاسع من الشهر الجاري خلفًا للمدير الفني البرتغالي سواريش.

وأصر كولر على لعب المباراة على ملعب السلام، حتى يعتاد عليه اللاعبين خصوصا في اختلاف المساحات بينه وبين التتش.

كهربا والعودة من جديد

عاد محمود عبد المنعم كهربا إلى النادي الأهلي من جديد بعد فترة الإعارة التي كانت في الدوري التركي.

وانتقل محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي هاتاي سبور التركي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع، في يناير الماضي بعد خلافه مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وبعد رحيل موسيماني عاد كهربا من جديد للنادي الأهلي ولعب مباراته الأولى بعد أخر مباراة شارك بها تحت قيادة موسيماني والتي كانت أمام الحرس الوطني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبالتالي أخر مشاركة لكهربا مع الأهلي كانت منذ حوالي 11 شهرًا قبل أن يقرر موسيماني تجميده وإعارته.

أكرم والرباط الصليبي

عاد أيضا لاعب جديد للنادي الأهلي بعد الإصابة التي لحقت به منذ حوالي 8 أشهر وهو أكرم توفيق.

وشارك أكرم توفيق في لقاء بتروجيت بعد إصابته بقطع في الرباط الصليب، في مباراة مصر ونيجيريا في بطولة الأمم الإفريقية الماضية.

مشاركة توفيق في اللقاء أعطت الأمان لجماهير المارد الأحمر بعد معاناتهم في الجانب الأيمن بعد إصابة اللاعب في أمم إفريقيا.

الظهور الأول لشادي

ظهر أيضًا شادي حسين صفقة الأهلي الجديد التي تم التعاقد معها من سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبعيدًا عن الظهور الأول لشادي حسين فإنه أحرز الهدف الأول له بقميص النادي الأهلي في أول ظهور مع المارد الأحمر.

وتعاقد الأهلي مع صفقتين من سيراميكا هم شادي حسين الذي ظهر خلال المباراة، ومصطفى سعد الذي لم يشارك في مباراة بتروجيت.