جيسوس على بعد خطوة من الإيقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - يقترب المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس لاعب أرسنال، من الإيقاب في الدوري الإنجليزي، نتيجة تراكم الإنذارات.

وحصل جيسوس على أربع إنذارات خلال الجولات السبع الأولى من الدوري الإنجليزي.

وتنص لائحة الدوري الإنجليزي على أن أي لاعب يحصل على 5 إنذارات خلال الدوري في الدور الأول أي خلال أول 19 مباراة، يتم إيقافه في مباراة واحدة تالية.

وصل جيسوس على 4 إنذارات حتى الآن، ويتبقى له إنذار وحيد إذا حصل عليه خلال أي مباراة بالدور الأول سيتم إيقافه.

ويدخل جيسوس مباراتان في غاية الصعوبة مع فريقه أرسنال، أمام توتنهام في اليوم الأول من الشهر القادم، والمباراة التالية أمام ليفربول يوم 9 من الشهر القادم.