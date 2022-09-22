حسني عبد ربه يفتح النار على عضو مجلس إدارة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - هاجم حسني عبد ربه مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، عضو مجلس إدارة بالدراويش، مؤكدًا على مستوى جاريدو العالي.

وقال حسني ي تصريحات عبر قناة "الحياة": "كنت مٌصر على وجود مدير فني درب في مصر من قبل وله خبرات إفريقية، ووقع الاختيار على جاريدو وهو مدرب كبير".

وأضاف عبد ربه: "لم أتدخل أبدًا في الصفقات ويوجد بعض اللاعبين ضحوا من أجل الانضمام لنادي الإسماعيلي".

وأكمل: "أريد أن أوجه الشكر لكل مجلس إدارة النادي باستثناء شخص واحد الجميع يعرفه، وأريد أن أقول له يجب عليك أن تعرف حدودك جيدًا".

واختتم حسني: "تكاتف الجميع في النادي هو سبب بقاء الإسماعيلي في الدوري الممتاز الموسم الماضي".

وأعلن الإسماعيلي تعيين الإسباني جاريدو مديرًا فنيًا للفريق في الموسم المقبل.