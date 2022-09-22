الامارات | بالأرقام.. بيكيه يحصل على أعلى راتب لمدافع في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمرت "إل موندو"، أشهر صحف إسبانيا، في نشر أرقام خاصة بنجوم برشلونة، وبعد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان حاليا، جاء الدور على مدافع برشلونة، الإسباني جيرار بيكيه، حيث أكدت الصحيفة بالأرقام أن بيكيه يحصل على أعلى راتب سنوي لمدافع في العالم. وكشفت أن الراتب الإجمالي لبيكيه يصل إلى 28.4 مليون يورو دون الحوافز، وذلك بعد تجديد عقده لخمس سنوات في موسم 2018.

وقالت الصحيفة بناء على معلومات ووثائق مؤكدة بحوزتها من مصدر خاص من داخل إدارة نادي برشلونة، أن بيكيه خلال المفاوضات مع إدارة برشلونة إبان فترة رئاسة جوزيف بارتوميو سابقا، طلب جعله أعلى مدافع في العالم من حيث الراتب، وشدد على ضرورة أن يتعدى راتبه الصافي بدون الضرائب ما يحصل عليه وقتها، النجم السابق لريال مدريد سيرجيو راموس.

وكان راموس يحصل على 12.5 مليون يورو، وحصل في المقابل بيكيه على 15 مليون يورو، ليرتفع بحسب الصحيفة من خلال اشتراطات تجارية عديدة مرتبطة بتجديد العقد إلى راتب إجمالي يتعدى الـ28 مليون يورو، من دون حساب الحوافز، ما يجعله يحصل على راتب سنوي ضخم للغاية، مقارنة بأي مدافع آخر في العالم.

وبعد حصوله على ما أراده تورط بيكيه من خلال شركته التجارية في العلاقات العامة "كوسموس" في قضية الفرنسي غريزمان، ثم في مشاكل أخرى مع إدارة بارتوميو السابقة، الأمر الذي تسبب في خلاف كبير داخل النادي وبين كبار اللاعبين. ورغم تخفيض بيكيه راتبه خلال أزمة كورونا، لكنه استمر في الحصول على مبالغ مالية كبيرة حتى اليوم، وهو ما يفسر إصرار الإدارة الحالية على التخلص منه، بعد أن بات حبيس دكة البدلاء تحت قيادة المدرب تشافي.