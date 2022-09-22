شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه مالية كفر الزيات اليوم وديا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سموحة في السادسة مساء اليوم الخميس، مع فريق مالية كفر الزيات أحد أندية القسم الثالث، في مباراة ودية على ملاعب نادى سموحة استعدادا للموسم الجديد.

وطلب طارق العشرى، المدير الفنى لفريق سموحة، خوض 4 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، واتفق مسئولو سموحة مع مسئولى الاتحاد السكندرى على خوض مباراة ودية 28 سبتمبر الجارى، وجارى الاتفاق على المباراتين الأخرين من أجل تجهيز الفريق للمباريات الرسمية.

ويسعى طارق العشرى لتجربة الصفقات الجديدة واللاعبين الشباب للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل المباريات الرسمية سواء فى كأس مصر الذى وصل الفريق للدور نصف النهائى أو بطولة الدورى العام.

وضمت القائمة الأولى لفريق سموحة 8 لاعبين فقط هم كل من: الهانى سليمان وحسين فيصل ومؤمن حمدان ومصطفى الخواجة وأبو بكر ليادى وسيلا وعبد الكبير الوادى وصديق أوجولا.

وتعاقد فريق سموحة حتى الآن مع 9 صفقات استعدادا للموسم الجديد، وهم كل من النيجيرى جونيور أجايى - محمد رشيد - محمود الملك - أحمد حسين - محمد عصام - إسلام كانو - إسلام نبيل – أحمد السعدني – أحمد شوشة.