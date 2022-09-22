شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يقترب من المشاركة في ودية طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لإشراك بيرسى تاو صانع العاب المارد الأحمر في ودية الاهلى أمام طلائع الجيش عقب التأكد من تعافيه التام من الإصابة بغية تجهيزه فنياً وبدنياً لإنطلاق الموسم الجديد.

كشف الجهاز الفنى للنادى الأهلي أن الجنوب أفريقي بيرسي تاو يؤدى حالياً المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل والتدريب البدني المخصص له قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق.

وقال مسئولو الأهلى، إن "تاو" تخلص من إصابته العضلية، ومن المقرر أن يبدأ تدريجيا خلال الأيام المقبلة تنفيذ برنامج بدنى تمهيداً للانتظام فى مران الأهلي الجماعي بعد أسبوع.

بيرسي تاو بدأ تدريبات الجرى حول الملعب، وذلك فى إطار المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.