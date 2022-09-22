شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يقترب من المشاركة في ودية طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخطط الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لإشراك بيرسى تاو صانع العاب المارد الأحمر في ودية الاهلى أمام طلائع الجيش عقب التأكد من تعافيه التام من الإصابة بغية تجهيزه فنياً وبدنياً لإنطلاق الموسم الجديد.
كشف الجهاز الفنى للنادى الأهلي أن الجنوب أفريقي بيرسي تاو يؤدى حالياً المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل والتدريب البدني المخصص له قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق.
وقال مسئولو الأهلى، إن "تاو" تخلص من إصابته العضلية، ومن المقرر أن يبدأ تدريجيا خلال الأيام المقبلة تنفيذ برنامج بدنى تمهيداً للانتظام فى مران الأهلي الجماعي بعد أسبوع.
بيرسي تاو بدأ تدريبات الجرى حول الملعب، وذلك فى إطار المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.
وحقق فريق الاهلى فوزاً كبيراً على نظيره بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف في اللقاء الودى الذى جمع الفريقين عصر الأربعاء على ستاد الاهلى والسلام.
تقدم حسام حسن بالهدف الأول في الدقيقة 13 ثم سجل رامى ربيعة الهدف الثانى من ركلة جزاء وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث وسجل محمود فليكس لاعب بتروجت هدفه افريقه الوحيد قبل نهاية الشوط الأول .
ومع بداية الشوط الثانى سجل عمرو السولية الهداف الرابع وأضاف شادى حسين الهدف الخامس للمارد الأحمر.
يواجه الاهلى نظيره الاتحاد المنستيري، في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا في تونس أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل
ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.