شكرا لقرائتكم خبر عن عداد الصفقات لا يتوقف.. 114 لاعبا جديدا فى الميركاتو الصيفى لأندية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت أندية الدوري الممتاز في تدعيم صفوفها بعدد كبير من الصفقات منذ فتح باب القيد وحتى مرور أكثر من 20 يوما على انتهاء الموسم الماضي وبدء التحضير للموسم الجديد، حيث تخطت الصفقات الجديدة المنضمة لأندية الإيجبشن ليج 100 صفقة.

ويعد نادي أسوان هو أكثر الأندية جلبا للصفقات بعدد 14 لاعبا ومن بعده سيراميكا بعدد 12 لاعبا جديدا، بينما أقل الأندية هو نادي فاركو الذي لم يبرم أي صفقة بسبب وقف القيد لديه من قبل الفيفا، بينما يعد المقاولون العرب أقل الأندية إبراما للصفقات بعدد صفقة واحدة.

وجاءت صفقات أندية الدوري الممتاز كالتالي:

البرازيلي برونو سافيو - شادي حسين - مصطفي سعد ميسي – محمود كهربا - محمد مغربي - شادي رضوان.

زكريا الوردي - ابراهيما نداي - محمد صبحي - نبيل عماد دونجا - مصطفي الزناري- عمر جابر- سامسون اكينيولا.

كريم حافظ - مصطفي فتحي - محمد الشبيي.

الغاني ياو أنور - الإيفوارى عبد القادر كوليبالي - التونسي حمدى النقاز - نور الزمان الزمورى - فراس شواط - باسم مرسي - محمود الشبراوي - صالح جمعة - أحمد محسن - محمد حسن - كريم عرفات.

مروان حمدي - الجزائري عبد الرحيم دغموم - الجزائري عماد الدين بوبكر - النيجيري أنتوني أوكبوتو - حسين السيد - محمد دبش - عمرو سعداوي.

ناصر ناصر - اسلام عبد النعيم - المهدي سليمان - محمد الصالح - أحمد عيد - علي ابو طالب - أحمد سيد غريب – خالد صبحي.

محمد أبو جبل – أحمد توفيق – إسلام جابر – أسامة فيصل – حمدي علاء.

جون إيبوكا – أحمد ياسر ريان – أحمد رمضان بيكهام – محمد شكري – محمود عبد الحفيظ زلاكة - أحمد القرموطي - عبد الرحمن السكران - رجب نبيل - أحمد هاني - محمد ناصف – محمد عادل - محمد متولي "كناريا".

علي الفيل - مهند لاشين.

جونيور اجاي - محمد رشيد - محمود الملك - أحمد حسين - محمد عصام - اسلام كانو - اسلام نبيل – أحمد السعدني – أحمد شوشة.

ماليك إيفونا - محمد عصام الغندور - محمود عبد الحكيم - المغربي أحمد بلحاج - يوسف أحمد حسن - إبراهيم عايش - محمد السيد خليل "شيكا" - محمود صابر - عبد الرحمن العشري - ميدو العطار - محمود بن والي - محمد حمدي زكي - جمال السعيد – إسلام صلاح.

محمود صلاح - محمود درويش - اسلام جابر – أحمد داوودا – مصطفى جمال - عماد السيد - أحمد شديد قناوي - مدحت فقوسة - أحمد أيمن - وجيه عبد الحكيم.

محمد فتح الله ـ كريم طارق ـ إسلام محارب ـ مصطفى الخواجة ـ محمد شريف حتحوت ـ أحمد أيمن منصور ـ محمود وحيد ـ خالد قمر.

جوزيف اتولي - أحمد أمين اوفا - أحمد صبيحة - سيف الخشاب - احمد خليل كالوشا - صلاح زايد - على ابو طالب - رمضان مصطفى.

محمد مجدي – عبد الله دشمة – محمد جابر.

أحمد طارق سليمان – مصطفى فوزي – وليد مصطفى.

جوزيف أوشايا.

إيقاف قيد.