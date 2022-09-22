شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه ديروط ودياً اليوم في ختام معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة علاء عبد العال في الحادية عشرة صباح اليوم الخميس مباراة ودية مع نظيره ديروط في ختام معسكره المغلق بالإسكندرية فيما يلاقى الأهلى وديا فى 29 سبتمبر الجارى.

وبدأ معسكر الطلائع فى الإسكندرية السبت الماضى وينتهى اليوم بعد تدريبات ووديات رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعدادا للموسم الجديد،

وأنهى الطلائع الموسم المنقضي في المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلها وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

عقد علاء عبد العال المدير الفني لطلائع الجيش اجتماعاً مع الصفقات الجديدة لحثهم على بذل أقصى جهد لحجز مكان في التشكيل الاساسى للفريق استعداداً للموسم الجديد ، وتعاقد طلائع الجيش مع ثمانية صفقات جديدة وهى: "محمد فتح الله ـ كريم طارق ـ إسلام محارب ـ مصطفى الخواجة ـ محمد شريف حتحوت ـ أحمد أيمن منصور ـ محمود وحيد ـ خالد قمر".

وجدير بالذكر أن مسئولي الجبلاية قد حددوا يوم 16 أكتوبر المقبل موعدًا لانطلاق الموسم الجديد.