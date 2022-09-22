شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة العالم للكراسي المتحركة لليد بمصر.. والفراعنة فى مواجهة الهند وسلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق بمصر بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد، اليوم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمشاركة 6 دول.

تقام المنافسات على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المنتظر أن تقام حفلة افتتاح البطولة في الخامسة والنصف مساء بحضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة و محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري اللعبة و عدد من الشخصيات الرياضية الهامة.

وتعد بطولة العالم للكراسي المتحركة هي الأولى من نوعها تاريخيًا، وتستضيفها مصر بمشاركة 6 دول هي: مصر والهند وهولندا وسلوفينيا والبرازيل وتشيلي.

واليكم جدول مباريات بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد 2022 ومواعيد مباريات كالتالي :-

**الخميس 22/9/2022

الساعة 10.00 صباحا البرازيل × سلوفينيا

الساعة 10.00 صباحا تشيلي × هـــولندا

الساعة 11.30 صباحا مصر × الهند

الساعة 17.00 مساءا الهند × تشيلي

الساعة 17.00 مساءا هولندا × البرازيل

الساعة 18.30 مساءا سلوفينا × مصر

**الجمعة 23/9/2022

الساعة 10.00 صباحا هولندا × سلوفينيا

الساعة 10.00 صباحا البرازيل × الهند

الساعة 11.30 صباحا تشيلي × مصر

الساعة 17.00 مساءا الهند × هولندا

الساعة 17.00 مساءا تشيلي × سلوفينا

الساعة 18.30 مساءا مصر × البرازيل

** السبت 24/9/2022

الساعة 15.00 عصرا البرازيل × تشيلي

الساعة 17.00 مساءا الهند × سلوفينيا

الساعة 19.00 مساءا هولندا × مصر

**الاحد 25/9/2022

الساعة 15.00 عصرا تحديد المركز الخامس والسادس

الساعة 17.00 مساءا تحديد المركز الثالث والرابع

الساعة 19.00 مساءا تحديد الاول والثاني

يضم معسكر المنتخب الوطني 10 لاعبين لخوض بطولة العالم منهم 7 رجال و 3 سيدات، ويضم التشكيل الأساسي 3 لاعبين، بالإضافة إلى حارس مرمى في الملعب خلال المباراة، بشرط تواجد سيدة فى تشكيل الفريق بالملعب.

تضم قائمة المنتخب الوطنى المصرى كل من :

محمد فرج، مجدي طلعت، سامي منصور، محمد محمد حسب النبي، محمد أنور، ربيع حسني، أحمد عصام، أيات أحمد، وفاء محمد، توبة نجدي محمود، ويقود منتخب فنياً كابتن وائل عبد العاطى مديرًا فنيًا، و كابتن ابراهيم نصر مدرب عام، و كابتن كرم مرسي مدير إداريا، و دكتور رومانى نبيل أخصائي العلاج الطبيعي، والدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على الفريق.