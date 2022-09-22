الامارات | الجزيرة مهتم بضم البلجيكي ديناير قبل غلق باب القيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّدت وسائل إعلام تركية أن نادي الجزيرة أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المدافع الدولي البلجيكي غاسون ديناير، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأشارت صحيفة «ميليت» أن الجزيرة ضمن قائمة أندية أبدت اهتمامها بضم ديناير في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع ليون الفرنسي، موضحة أن أندية وولفرهامبتون الإنجليزي، وبيشكتاش وغلطة سراي من تركيا، والجزيرة، لديهم اهتمام كبيرة بالتعاقد مع الدولي البلجيكي.

ورغم أن غاسون ديناير من دون فريق حالياً، لكن الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا أعلن ضمه لقائمة الفريق خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ونشأ ديناير (27 عاماً) في فرق الناشئين بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي انضم إليه من فريق ليير البلجيكي، إذ استمر في صفوف «السيتي» من 2014 إلى 2018، وخلال هذه الفترة لعب على سبيل الإعارة للعديد من الأندية، وهي: سيلتك الأسكتلندي وغلطة سراي التركي وسندرلاند الإنجليزي، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى ليون الفرنسي في 2018 مقابل 10 ملايين يورو.

وحقق اللاعب البلجيكي أربعة ألقاب طوال مسيرته، هي: الدوري التركي وكأس تركيا مع غلطة سراي والدوري الأسكتلندي وكأس أسكتلندا مع سيلتك.

ويضم الجزيرة حالياً في صفوفه خمسة لاعبين أجانب هم: المغربي أشرف بن شرقي، والمالي عبدالله ديابي، والروماني فلورين تاناسي، والجنوب إفريقي ثولاني سيريرو، والصربي ميلوس كوسانوفيتش، ومن المقرر غلق باب القيد في الإمارات في الرابع من أكتوبر المقبل.