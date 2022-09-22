الامارات | الشارقة يلتقي كلباء ودياً السبت المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خوض مباراة ودية مع فريق كلباء، الساعة الخامسة والنصف من مساء السبت المقبل، على استاد نادي الشارقة، وذلك في إطار برنامج الإعداد خلال فترة توقف دوري أدنوك للمحترفين. وستكون المباراة مفتوحة لحضور الجمهور ووسائل الإعلام. ويتصدر الشارقة مع الجزيرة ترتيب الدوري حالياً بتسع نقاط، بعد انتهاء الجولة الثالثة.