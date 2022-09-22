"بسبب صلاح".. مدرب النيجر: لن أغير طريقة اللعب أمام منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد ميشيل كافالي مدرب منتخب النيجر، أنه لن يغير طريقة لعب منتخب النيجر أمام منتخب مصر بسبب محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب النيجر في مباراة ودية، يوم الجمعة المقبل.

وقال مدرب النيجر في تصريحات عبر قناة الحياة: "سعيد وفخور بمواجهة منتخب مصر، وهو منتخب عريق وأتمنى أن تكون تجربة جيدة ومفيدة بالنسبة لي".

واضاف: "كان لدي تجربة قصيرة في الاتحاد السكندري، ودربت في أماكن عديدة في الدوريات في العالم العربي، والمستوى ممتاز في الدوري المصري، وكان لدي علاقة جيدة مع الاتحاد، ولكن كان هناك أشخاص يريدون تعكير الأجواء".

وأكمل: "كنت أدرب منتخب الجزائر في بداياتي ومستواه قريب من منتخب مصر، وكان أداء منتخب الجزائر وقتها بعيد ولكنه تصاعد بعد ذلك، وبعد 18 شهراً كانت الجزائر تتصدر المجموعات، ونفس الأمر بالنسبة لمنتخب النيجر، بعد 18 شهراً من العمل معهم، هناك نسق تصاعدي، وأشعر أن الفريق مستعد لأي مباراة من العيار الثقيل".

وتابع: "عندي طريقة لعب وضعتها في منتخب النيجر، ولن أغير طريقة اللعب أمام منتخب مصر بسبب محمد صلاح، هو لاعب رائع وليس لدينا خطة تكتيكية بالنسبة له".

وواصل مدرب النيجر: "محمد صلاح رائع على مستوى اللعب والأخلاق، ويلعب بروح عالية في كل المباريات، وأي فريق يتشرف أن يلعب له محمد صلاح".

وأضاف كافالي: "مصطفى محمد لاعب جيد وأتابعه مع نانت الفرنسي، لأن ابني يلعب مع ناشئي الفريق".

واختتم مدرب النيجر: "ندمت لإقناع كريم بنزيما وسمير نصري بتمثيل منتخب الجزائر، عندما كنت أتولى تدريب المنتخب الجزائري، وكنت قريب من إقناع نصري من اللعب للجزائر، والأمر يختلف مع بنزيما وكان معقد".