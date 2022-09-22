اختبار طبي لمحمد فخري بعد إصابته في ودية الأهلي وبتروجت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

يخضع لاعب الأهلي محمد فخري، يوم غد الخميس لاختبار طبي بعد إصابته في ودية بتروجت التي فاز بها فريقه في وقت سابق من اليوم الأربعاء بخماسية مقابل هدف.

وستقرر الفحوصات الطبية، بحسب بيان صادر عن الأهلي، موقف اللاعب من المشاركة في التدريبات الجماعية يوم غد الخميس.

وأُصيب فخر بعد كرة مشتركة جمعته بلاعب بتروجت مصطفى الجمل ليشكو على إثرها من آلام في الركبة وأسفل الركبة.

وحاول فخري استكمال اللقاء بعد تلقيه العلاج اللازم لكن دون جدوى ليضطر الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر لاستبداله بناء على طلب اللاعب.