وزير الرياضة للاعبي المنتخب الأوليمبي: سنعمل معا لتحقيق حلم التأهل لباريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

التقى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بلاعبى المنتخب الأوليمبى والجهاز الفني الجديد بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، وذلك ضمن زيارته للمعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، لتقديم الدعم والمؤازرة والتحفيز للاعبين.

ويأتى معسكر المنتخب الأوليمبى ضمن الاستعدادات لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، في شهر يونيو العام المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024".

وطلب وزير الرياضة من لاعبى المنتخب الأوليمبى التركيز الكامل فى المعسكرات التدريبية استعداداً للمنافسات المقبلة للتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والفوز بها للتأهل إلى باريس 2024.

وقال أشرف صبحي في حديثه مع اللاعبين: "سنعمل معا على تحقيق الحلم الأوليمبي في 2024، أنتم تمثلون الملايين من الشباب وننتظر منكم أن تكونوا في الصدارة دائما، وعليكم اسعاد الجماهير".

ومن جانبه، وجه ميكالي الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة وجميع ممثلى اتحاد الكرة على لقائهم باللاعبين، معرباً عن سعادته بالتواجد فى مصر، وتعاون اللاعبين والتزامهم وترابطهم، سعياً نحو الفوز في البطولات المقبلة.