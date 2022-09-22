الامارات | الشارقة يتوج بطلاً لكأس الاتحاد لكرة السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ فريق الشارقة، أمس، بلقب كأس الاتحاد لكرة السلة، للعام الثاني على التوالي، عقب الفوز الصعب، وعقب شوط إضافي في مباراة مثيرة، على مضيفه الوصل بنتيجة (97-88)، في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل (83-83). وشهدت منافسات اليوم الختامي، وفي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع الذي أقيم على صالة نادي الوصل أيضاً، تتويج النصر بالبرونزية، عقب فوزه على شباب الأهلي (85-82).

وعقب انتهاء المنافسات، قام رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، يصحبه رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى الحزامي، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة علي المدفع، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السلة، بتقليد فريق الوصل الميداليات الفضية، والشارقة الميداليات الذهبية وكأس البطولة.

وأضاف مدرب فريق الشارقة، المصري أحمد عمر، اللقب رقم 21 في مسيرته التدريبية مع كرة السلة الإماراتية، امتداداً لمسيرته الطويلة مع السلة الإماراتية الممتدة على 19 عاماً. وجاءت المباراة النهائية متقاربة المستوى في مراحلها الأولى، بعد أن انتهى الربع الأول بالتعادل (20-20)، قبل أن يتمكن الوصل بصعوبة في إنهاء الشوط الأول متفوقاً بفارق نقطتين وبنتيجة (41-39) بنيل لاعبيه الأفضلية في الربع الثاني (21-19).

ومع انطلاق الشوط الثاني، استعاد الشارقة اتزانه، ونجح في إيقاف مفاتيح خطورة الوصل، ما قاد «الملك» لإنهاء الربع الثالث متقدماً بواقع (24-19)، إلا أنه سرعان ما تمكن الوصل من العودة بنتيجة المباراة إلى نقطة التعادل، مع انتهاء وقتها الأصلي بنيل «الإمبراطور» الأفضلية بالربع الرابع (25-20)، ما دفع الطاقم التحكيمي لاحتساب شوط إضافي لخمس دقائق، عرف من خلاله الشارقة كيفية ضمان الفوز بالمباراة بنيله الأفضلية بنتيجته (14-5).