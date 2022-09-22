الامارات | اتحاد الكرة يناقش الدورات التدريبية المعتمدة آسيوياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت الإدارة الفنية في اتحاد الكرة، أول من أمس، اجتماعاً فنياً للمحاضرين الوطنيين المحليين والمحاضرين المعتمدين لدى الاتحادين الآسيوي والدولي، لمناقشة الأمور المتعلقة بالدورات التدريبية للموسم الجديد 2022-2023، وفقاً لاتفاقية التدريب الموقعة بين اتحاد الكرة والاتحاد القاري في نوفمبر 2019.

ونوقش في الاجتماع الذي ترأسه مارسل لوكاسين، المدير الفني لاتحاد الكرة، الدورات التدريبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي، حيث تم بحث شروط التسجيل، وخطوات عملية تأهيل المحاضرين وتطوير خبراتهم، والاطلاع على آخر المستجدات، وجوانب أخرى كثيرة.