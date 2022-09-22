الامارات | 3 ميداليات لأبطال الإمارات في «الجولة الأوروبية» لرابطة أبوظبي للجوجيتسو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل أبطال الإمارات للجوجيتسو تألقهم وإنجازاتهم، وأحرزوا ثلاث ميداليات ملونة «فضيتان وبرونزية» ضمن المنافسات التي نظمتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في اليومين الماضيين. وتوّج البطل زايد الكثيري بفضية وزن 62 كغم لفئة الحزام الأسود، فيما أحرز سلطان العويس برونزية وزن 69 كغم بالفئة نفسها، بينما فاز خالد الشحي بفضية مسابقة وزن 69 كغم في فئة الحزام البني.

وجاءت الميداليات الثلاث في إطار فعاليات الدوري الدولي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «جولة أوروبا» لمنافسات البدلة، التي أقيمت في مركز «توبسبورت» بمدينة ألميري في هولندا مساء أول من أمس، وسط إقبال كبير من اللاعبين واللاعبات من شتى الدول. كانت هذه الفعالية واحدة من ست بطولات أقامتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في اليومين الماضيين، لتواصل الرابطة نجاحاتها الكبيرة في إقامة فعاليات متزامنة بأماكن متفرقة من العالم. وفي ألميري، كانت المنافسات مفتوحة لجميع الجنسيات والأحزمة والفئات، وحصد ذهبية الحزام الأسود للمحترفين عن وزن 62 كغم البرازيلي فرانسيسكو جوناس أندرايد بتغلبه على البطل الإماراتي زايد الكثيري. وعلى صعيد الدول، كانت الصدارة لألمانيا برصيد 28200 نقطة تلتها بلغاريا 16200 نقطة، وهولندا 12600 نقطة، وذهبت جائزة أفضل أكاديمية لـ«جي أف تيم» برصيد 10250 نقطة.