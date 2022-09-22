الامارات | فتح باب التسجيل في دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي، أمس، فتح باب التسجيل للنسخة العاشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والتي تقام من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل، وتتضمن 10 ألعاب رياضية متنوعة، هي: البولينغ، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، كروس فت، الاسكواش، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، الشطرنج، الألعاب الإلكترونية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الفنية التي نظمتها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي أمس في مقر المجلس، وتحدثت خلالها فوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة بالمجلس ومديرة الدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية، ومحمد مبارك عبدالله رئيس لجنة الحكام في اتحاد الرياضات الإلكترونية، بحضور منسقات الأنشطة الرياضية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، وممثلي اتحادات الألعاب الرياضية المدرجة في الدورة.

وينطلق التسجيل للمشاركة في بطولات الدورة اليوم، ويستمر حتى 28 أكتوبر المقبل، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي www.dubaisc.ae.

وتم خلال الورشة شرح اللوائح الفنية والتنظيمية لكل بطولة من البطولات المدرجة في الدورة، وتم عرض شروط ومتطلبات التسجيل بالدورة بشكل مفصل، كما تمت الإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات.

وتدشن البولينغ المنافسات يوم 7 نوفمبر في مركز دبي الدولي للبولينغ، يليها سباق الجري لمسافة 4.5 كيلومترات في مضمار ميدان يوم 8 نوفمبر، ثم سباق الدراجات الهوائية يوم 9 نوفمبر في مضمار ميدان للدراجات الهوائية، وتقام بطولة البادل تنس خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر في نادي بادل بوينت، كما تقام بطولة الكروس فت يوم 12 نوفمبر في نادي لونا الرياضي للسيدات.

وتقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات الموظفات. ويسمح لكل لاعبة بالمشاركة في خمس منافسات مختلفة حداً أقصى، ويسمح للموظفات وبنات الموظفات العاملات في الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص في إمارة دبي بالمشاركة في فعاليات الدورة، وكذلك زوجات وبنات الموظفين العاملين بهذه الجهات.

باب التسجيل في الدورة يستمر حتى 28 أكتوبر المقبل.