الامارات | 10 مواجهات مرتقبة ترفع درجة حرارة الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطف المواجهات الكروية المرتقبة في الجولات القادمة من الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، الأنظار. وأولى هذه المواجهات كانت بين السوري عمر خربيين، ضد فريقه السابق الوحدة، التي قال فيها اللاعب السوري كلمته وسجّل في شباك «العنابي» ليقود شباب الأهلي للفوز 2-1.

وتسلط «الإمارات اليوم» الضوء على أقوى 10 مواجهات مرتقبة يتوق أن ترفع من حرارة الدوري، الذي بدأ ملتهباً أكثر مما كان متوقعاً.

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