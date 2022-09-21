«اللي ليه ضهر مش بينضرب عليه».. صلاح محسن ينشر رسالة قوية عبر انستجرام

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يلعب في أكبر نادٍ في إفريقيا، مؤكداً أنه لا يفكر في الانتقال إلى أي فريق آخر.

وكان الأهلي قد وضع صلاح محسن في قائمة الانتظار للفريق في الموسم الجديد، علمًا بأن اسمه ارتبط بالرحيل عن صفوف الفريق في الأونة الأخيرة.

ونشر صلاح محسن "ستوري" عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام" قال فيه: "هرد تاني، أنا في أكبر نادي في إفريقيا إزاي بقى هكون في نادي زي الأهلي وأفكر بس أروح أي نادي تاني، فعلا اللي ليه ضهر مش بينضرب عليه معايا اللي أحسن من أي حد".

وفي سياق آخر، خاض الأهلي أولى مبارياته الودية تحت قيادة مدربه الجديد مارسيل كولر أمام بتروجيت، مساء الأربعاء، وحقق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف.

وأحرز أهداف الأهلي كل من: حسام حسن ورامي ربيعة من ركلة جزاء وأحمد عبدالقادر وعمرو السولية والوافد الجديد شادي حسين، بينما سجل لبتروجيت محمود فليكس.

ويواصل الأهلي ودياته بمواجهة أسوان يوم 25 سبتمبر الجاري، ثم سيلتقي مع طلائع الجيش يوم 29 من نفس الشهر خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.