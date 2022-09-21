مصدر لمصراوي: الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي لضم ناشئي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أفاد مصدر بأن مجلس إدارة نادي الأهلي، قد توصل لاتفاق نهائي لضم بعض لاعبي قطاع الناشئين بوادي دجلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق تم فعليا بين الناديين على الصفقة بشكل كامل، مضيفًا:"نجح أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي في التوصل لاتفاق نهائي مع مسئولي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي ومعه حازم خيرت مدير شركة الكرة".

وتابع المصدر:" الأهلي سيحصل على ٧ لاعبين من قطاع الناشئين بوادي دجلة وهم كريم الدبيس وعبدالرحمن رشدان من مواليد 2003 وأحمد كباكا ومحمد زغلول مواليد 2005 وياسين منصور مواليد 2007 وعبدالرحمن مانو وحسن مصطفي مواليد 2008".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بقوله:"سيتم توقيع العقود بشكل رسمي غدًا بعد أن تم التوصل لاتفاق على كل النقاط الخلافية، كريم الدبيس ورشدان سينضمان لمعسكر الفريق الأول بالأهلي خلال ساعات بينما سيلتحق باقي اللاعبين بفرقهم في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء".