بيان رسمي.. برشلونة يرد على تسريبات "إل موندو" بشأن ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أصدر نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا، يرد فيه على التقرير الذي نشرته صحيفة "إل موندو" بشأن طلبات ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الحالي من أجل تجديد التعاقد في عام 2020.

ونشرت صحيفة "إل موندو" مطالب خرافية لميسي من أجل تجديد التعاقد مع برشلونة والتي أدت إلى مغادرة النجم الأرجنتيني لقلعة الكامب نو.

ووفقًا لصحيفة "El Mundo" فإن ميسي حدد بعض الشروط من أجل التجديد في عام 2020 ولعل أبرزها الرحيل في أي وقت بشرط جزائي 10 آلاف يورو، وتعويض مادي بعد أن تم خصم جزء من راتبه في فترة كورونا، بالإضافة إلى مكافأة توقيع تقدربـ10 مليون يورو.

وجاء بيان برشلونة كالتالي:

"فيما يتعلق بالمعلومات المنشورة اليوم في El Mundo، تحت عنوان تسريبات برشلونة.. ملفات النادي السري الجزء 1، يعرب نادي برشلونة عن استيائه من التسريب المهتم لبعض المعلومات التي ستكون جزءًا من إجراءات قضائية".

وأضاف: "يأسف النادي أيضًا لأن الوسيلة الإعلامية (El Mundo) تفتخر بإمكانية الوصول إلى كمية هائلة من الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني الموجودة في حوزة تحقيق (Barçagate) دون مشاركة هذه المعلومات والوثائق مع جميع الاطراف".

وأكمل البيان: "على أي حال، فإن هذه المادة المعنية تجعل المستندات العامة لا علاقة لها بالتحقيق في القضية واستخدامها يهدد سمعة وسرية النادي".

وأتم: "لهذا السبب وبهدف حماية حقوق نادي برشلونة، تدرس الشؤون القانونية للنادي بالفعل الإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها تجاه هذا الأمر".