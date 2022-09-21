"اللي ليه ضهر مش بينضرب عليه".. رسالة قوية لصلاح محسن عبر إنستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي أنه يلعب في أكبر نادٍ في إفريقيا، مشيرًا إلى أنه لا يفكر في الانتقال إلى أي فريق آخر.

وكان الأهلي وضع صلاح محسن في قائمة الانتظار للفريق في الموسم الجديد، علمًا بأن اسمه ارتبط بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الأونة الأخيرة.

ونشر صلاح محسن إستوري عبر حسابه على "إنستجرام"، وقال: "هرد تاني، أنا في أكبر نادي في إفريقيا إزاي بقى هكون في نادي زي الأهلي وأفكر بس أروح أي نادي تاني، فعلا اللي ليه ضهر مش بينضرب عليه معايا اللي أحسن من أي حد".

وفي سياق آخرى، خاض الأهلي أولى مبارياته الودية تحت قيادة مدربه الجديد مارسيل كولر أمام بتروجيت، وحقق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف.

وجاءت أهداف الأهلي على طريق حسام حسن ورامي ربيعة من ركلة جزاء وأحمد عبدالقادر وعمرو السولية والوافد الجديد شادي حسين، بينما سجل لبتروجيت محمود فليكس.

ويواصل الأهلي ودياته بمواجهة أسوان يوم 25 سبتمبر الجاري، ثم سيلتقي مع طلائع الجيش يوم 29 من نفس الشهر خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.