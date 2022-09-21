رسميًا.. طلائع الجيش يضم محمد سمير وأحمد متعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

أعلن نادي طلائع الجيش إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع لاعبين جديدين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار طلائع الجيش، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، إلى أن ناديه ضم محمد سمير بشكل حر.

وقال محمد سمير، في تصريحات خاصة لمصراوي، عقب التوقيع:"وقعت موسمين لطلائع الجيش، كيان كبير، وأنهى الموسم المنقضى في المركز الرابع وطموحنا أن نحافظ على هذا المركز وأن أكون إضافة للفريق مع زملائي ونظهر بشكل قوي الموسم المقبل".

وأتم طلائع الجيش بيانه بالتنويه إلى أنه ضم اللاعب أحمد متعب على سبيل الإعارة من إيسترن كومباني لمدة موسم مع بند أحقية الشراء.