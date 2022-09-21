برشلونة يعبّر عن غضبه بعد تسريب المفاوضات مع ميسي 

المنامة - ياسر ابراهيم - عبّر نادي برشلونة الأربعاء عن "غضبه" بعد نشر صحيفة "إل موندو" اليومية معلومات تتعلق بشروط تجديد عقد نجمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي عام 2020 والتي لم تثمر في نهاية المطاف.

وقال النادي الكتالوني في بيان "يعرب نادي برشلونة عن غضبه إزاء التسريب المتعمد للمعلومات التي تعد جزءًا من عملية قانونية"، ملمحا إلى أنه قد يتقدم بدعوى قضائية ضد الصحيفة.

وأعرب برشلونة الأربعاء عن أسفه لأن "إل موندو تتفاخر بإمكانية الوصول إلى كمية هائلة من الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني الموجودة في حوزة تحقيق (فضيحة) برسا غايت" في حين أن هذه المعلومات وهذه الوثائق "لم يتم تبادلها مع الأطراف حتى الآن".

وأكد النادي الكتالوني أن الوثائق المنشورة "لا علاقة لها بالتحقيق في القضية واستخدامها يضر بسمعة النادي وسريته".

واختتم برشلونة بيانه قائلا "لهذا السبب، وبهدف حماية حقوق نادي برشلونة، فإن المصالح القانونية للنادي تدرس بالفعل الإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها".

(فرانس برس)