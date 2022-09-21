شكرا لقرائتكم خبر اعتزال الخالدي بديل لودية الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاود فريق الهلال تدريباته مساء أمس على ملعب النادي استعدادا لمنافسات دوري روشن بعد فترة التوقف الحالية في نهاية الشهر الجاري.

وتمتع اللاعبون بإجازة لمدة 4 أيام بعد فوزهم على الوحدة بثلاثية نظيفة، ليصل الفريق للعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات في وصافة سلم ترتيب دوري روشن للمحترفين، خلف الشباب المتصدر بفارق الأهداف.

واستبدل مدرب الفريق الأرجنتيني رامون دياز، خوض أي ودية خلال فترة التوقف بالمشاركة في حفل اعتزال الحارس الكويتي نواف الخالدي من خلال مباراة استعراضية ضد القادسية الكويتي المطعم بنجوم كويتيين وخليجين وعرب في 25 من شهر سبتمبر الجاري.

وواصل الرباعي العائد من الإصابة المحور عبدالإله المالكي ومتعب المفرج وصالح الشهري والمدافع الكوري جانغ هيون، برامجهم التأهيلية بمقر النادي خلال الأيام الأربعة الماضية.