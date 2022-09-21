أبوبكر ماكينة بلا أهداف وجوستافو يحبط جماهير العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرض البرازيلي لاعب وسط النصر جوستافو للهجوم من قبل جماهير العالمي، حيث لم يقدم المستوى المأمول منه، ولم يرض طموحاتهم، إضافة إلى كثرة الإصابات التي تعاوده من وقت لآخر.

وعلى الرغم من اعتماد المدرب جارسيا على جوستافو في محور الارتكاز ومنحه الفرصة لإثبات نفسه، إلا أن المحللين اتفقوا على سوء اللاعب، مؤكدين أن الفريق لم يختبر بعد أمام الأندية الكبيرة.

لكن هذا الانتقادات الموجه على اللاعب ليست بجديدة عليه، إذ إنه منذ إعلان النصر التعاقد معه، يتعرض للهجوم من قبل جماهير ناديه، نظرا لكبر سنه (35 عاما)، حيث كان الجمهور يطمح في التعاقد مع لاعب أصغر سنا يقود وسط العالمي.

جوستافو لم يقدم الأداء المنتظر منه في الأربع جولات الأولى، وإن كان قد نجح في تسجيل أول هدف له بقميص النصر، في المباراة الرابعة في مرمى الباطن.

وفي حين هناك قلة تدافع عن البرازيلي، بداعي عدم تأقلمه بعد مع الفريق، ومنهم من يراهن على نجاحه، لكن غالبية المحللين يطالبون إدارة العالمي بالعمل من الآن على التعاقد مع بديل في الميركاتو الشتوي المقبل. من جهة أخرى حير الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم النصر، الجماهير منذ الموسم الماضي، حيث يقدم مستويات كبيرة مع منتخب بلاده فيما يخفق في تسجيل الأهداف مع العالمي.

المهاجم الكاميروني سجل هدفا وحيدا للنصر في الجولة الأولى، ومن بعدها انقطع عن التهديف بغرابة شديدة، في الوقت الذي يسجل لاعبو الوسط من حوله.

وتسبب أبو بكر في تعرض إدارة النصر للهجوم من قبل جماهير النادي، لعدم الاستجابة لمطالب البعض بالتعاقد مع مهاجم بديل في الصيف المنقضي.