شكرا لقرائتكم خبر للمرة الأولى في تاريخه.. الأخضر يواجه منتخب الإكوادور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يختتم الأخضر السعودي اليوم استعداداته لمواجهة منتخب الإكوادور وديا مساء الغد الساعة التاسعة بتوقيت المملكة على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا الإسبانية، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في نوفمبر المقبل.

ميدانيا أجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية على ملعب منتجع لافينكا، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

ويخوض المنتخب السعودي مواجهتين وديتين في معسكره الإعدادي المقام بمدينة مورسيا في الفترة من 17-27 سبتمبر الحالي المواجهة الأولى ستكون مع منتخب الإكوادور والثانية أمام المنتخب الأمريكي الثلاثاء المقبل.

وكان الأخضر واجه خلال المرحلة الأولى للمعسكر الإعدادي الذي أقيم في مدينة اليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 مايو حتى 9 يونيو، منتخب كولومبيا والمنتخب الفنزويلي.

نتائج آخر 5 مباريات للمنتخب السعودي

السعودية - فنزويلا 0-1 مباراة ودية

السعودية - كولومبيا 0-1 مباراة ودية

السعودية - أستراليا 1-0 تصفيات كأس العالم

السعودية - الصين 1-1 تصفيات كأس العالم

السعودية - اليابان 0-2 تصفيات كأس العالم

نتائج آخر 5 مباريات لمنتخب الإكوادور

الإكوادور - كاب فيردي 1-0 مباراة ودية

الإكوادور - المكسيك 0-0 مباراة ودية

الإكوادور - نيجيريا 1-0 مباراة ودية

الإكوادور - الأرجنتين 1-1 تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم

الإكوادور - باراغواي 1-3 تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم

مجموعة السعودية: المكسيك، بولندا، الأرجنتين

مجموعة الإكوادور: قطر المستضيف، السنغال، فرنسا

ترتيب المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم1

ترتيب منتخب الإكوادور في تصفيات كأس العالم4