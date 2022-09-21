شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يستعيد هوساوي ويواجه الوحدة وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استغلالا لفترة التوقف الحالية لإقامة المنتخب السعودي معسكره في مدينة اليكانتي الإسبانية، استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، عاود لاعبو فريق الاتحاد تدريباتهم بعد أن منحوا إجازة 4 أيام.

ووجه الجهاز الطبي اللاعب هيلدر كوستا لتأدية تدريبات خاصة مع المعد البدني، فيما تواجد المهاجم رومارينهو في العيادة الطبية لمتابعة إصابته التي تعرض لها في مواجهة الخليج الماضية، فيما شارك المدافع عمر هوساوي في التدريبات الجماعية.

في حين تنفست جماهير العميد الصعداء بعد أن بدأ المهاجم الجديد محمد الصيعري تأدية تدريبات لياقية وبدينة مكثفة والمشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية بعد شفائه من الإصابة تماما، فيما تتضح الحالة البدنية للاعب رومارينهو.

ويبدأ الفريق الأسبوع المقبل استعداداته الفعلية للمواجهة المرتقبة أمام فريق النصر التي ستقام في 2 أكتوبر المقبل ضمن الجولة الخامسة بالعاصمة الرياض.

إلى ذلك يخوض العميد، مباراة ودية أمام الوحدة، الأحد المقبل، في إطار تحضيرات الفريقين خلال فترة توقف دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل الاتحاد، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد.

ولأول مرة يتخطى الفريق أول أربع جولات من الدوري، دون استقبال أي هدف أو تلقي أي هزيمة، فيما سجل ثمانية أهداف، والملحوظ أن مدافعيه سجلوا ثلاثة منهم.

في حين الوحدة يحتل المركز 12 برصيد 3 نقاط من فوز واحد و3 هزائم.