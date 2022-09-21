شكرا لقرائتكم خبر توأم أبدع وأمتع عشاق الكرة حول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبرز في عالم كرة القدم لاعبون توأم تشاركوا اللعب، وانطلقت نجوميتهم معا ووصلا إلى تمثيل منتخباتهما الكروية في مناسبات عدة، بل إن العلامة البارزة تظهر في مسيرتهم الكروية تسير بخط مستقيم ومنتظم في الانتقال وفي الاحتراف وفي كثير من الأحيان يظهر التوأم في خط واحد من خطوط الفريق والكرة السعودية ليست في منأى عن البلدان الكروية الأخرى التي يتواجد بها اللاعبون التوأم إذا قاسموهم الشهرة في اللعب بفريق واحد كلاعبين توأم.

ورصدت «مكة» أبرز اللاعبين التوأم في الملاعب المحلية، وامتد الرصد إلى منطقة الخليج والقطر العربي وبقية دول العالم الأخرى المتقدمة كرويا ومن أبرز أولئك اللاعبين:

حسام وإبراهيم حسن:

لعبا لأندية الأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي، إضافة إلى منتخب مصر، ودخلا في سلك التدريب معا.

عيسى وإبراهيم مير:

لاعبان من دولة الإمارات لعبا لنادي الشارقة الإماراتي، كان أحدهما جناحا أيمن والآخر جناحا أيسر.

مثلا منتخب الإمارات في مشاركته الوحيدة حتى الآن ببطولات كأس العالم في إيطاليا عام 1990.

علي وحسن لاجامي:

بدأ التوأم من الفئات السنية في نادي المحيط وانتقل إلى نادي الخليج موسم 2015 واستمر في تمثيله حتى موسم 2018 لينتقل إلى الفتح في موسم 2018 وكان موسم 2020 حالة الفراق الأولى بينهما في الفرق الكروي بعد انتقال علي لاجامي للنصر موسم 2020.

عبد الله ومحمد الزيد:

وقع التوأم لشباب الهلال الموسم الكروي الحالي وينتظرهما مستقبل كبير في عالم الكرة ويجيدان اللعب في منطقة الوسط.

فرانك ورونالدو دي بوير:

لعب فرانك للعديد من الأندية الهولندية والأوروبية انتقل من نادي رينجرز إلى نادي الريان القطري هو وأخوه رونالدو دي بور، وفي عام 2005 انتقل إلى نادي الشمال القطري.

أنتونيو وإيمانويل فيليبيني:

إيطاليان لعبا معا في ستة أندية إيطالية مختلفة وفي مركز خط الوسط.

ميغيل وخافيير فلانيو:

إسبانيان لم يتفقا في الدرجة، حيث يلعب الأول في الدرجة الأولى الإسبانية في نادي أوساسونا، لكن الثاني في نادي إلتشي، لكنهما اتفقا أن يلعبا كمدافعين.

يوتو وهيساتو ساتو:

يابانيان لعبا في دوري بلديهما، هيساتو المهاجم سجل أكثر من 100 هدف في 200 مباراة، كما مثل منتخب بلاده الوطني

رافاييل وفابيو بيريرا دا سيلفا:

برازيليان لعبا لنادي مانشستر يونايتد، رافاييل تفوق بعدد المباريات التي لعبها للمان يوينايتد فقط، لكنهما يلعبان في الخطوط الخلفية لمانشستر.

فيليب وديفيد ديغين:

لاعبان سويسريان يلعبان بنفس القدم اليمنى وتفرقا في عدة أندية عالمية، والتقيا أخيرا في نادي يونغ بويز السويسري.

حميد وخليل ألتين:

توأم تركي الأصل مواليد ألمانيا، ويلعب حميد لنادي جالطا سراي التركي، بينما يلعب خليل لنادي طرابزون سبور التركي.

كريتسيان وداميانو زينوني:

إيطاليان لعبا في الكالشيو، الأول لنادي بياتشينزا في الدرجة الثانية وأخوه أيضا يلعب في الدرجة الثانية لنادي ألبينوفيلي.

غاري وفيل نيفيل:

يعتبر الشقيقان نيفيل من أبرز اكتشافات مدرب مانشستر يونايتد السابق، السير أليكس فيرغسون في تسعينات القرن الماضي، وتمكن النجمان من إحراز عشرات الألقاب، وتمثيل المنتخب الإنجليزي في العديد من البطولات.

براين ومايكل لاودروب:

دنماركيان لعبا في خط الوسط، هما من أفضل من لعب في هذا المركز، محققين العديد من البطولات مع منتخب بلادهما، وأيضا الفرق التي لعبا لها، مثل لاتسيو ويوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد.