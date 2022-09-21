شكرا لقرائتكم خبر بدء منافسات «جولة الوطن» لدوري السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم منافسات «جولة الوطن» للأسبوع الثاني للدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة مباراتين، الأولى تجمع الوحدة مع نظيره النصر على صالة وزارة الرياضة في جدة عند الساعة الـ4 عصرا بالتوقيت المحلي.

ويبحث كلا الفريقين عن ثاني فوز، وتعزيز موقعهما على سلم ترتيب الدوري.

اللقاء الثاني يجمع الهلال مع نظيره الأهلي على صالة نادي الهلال عند الساعة الـ6.30 مساء، إذ تعد من أقوى منافسات الجولة في ظل تقارب المستوى الفني للفريقين.

وتستكمل غدا منافسات الجولة، إذ يستضيف الاتحاد نظيره أحد على صالة وزارة الرياضة في جدة عند الساعة الـ4 مساء، ويبحث الفريقان عن تحقيق أول فوز لهما بعد خسارة الاتحاد أمام النصر وأحد أمام الوحدة.

ويستضيف التعاون نظيره ضباء عند الساعة الـ 4 مساء، والفريقان يبحثان عن أول نقاط لهما بعد خسارة الأول من الأنصار وخسارة الأخير من الوحدة في منافسات الجولة الأولى.

ويلتقي السلام نظيره الأنصار على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف عند الساعة الـ4 مساء.