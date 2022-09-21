الأهلي يكتسح بتروجيت بخماسية في أول ظهور لـ كولر

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الأهلي فوزاً كبيراً على فريق بتروجيت بخمسة اهداف مقابل هدف، في المباراة الأولى للمدرب السويسري مارسيل كولر.

وأقيمت مباراة الأهلي وبتروجيت الودية على ملعب "الاهلي وي السلام في إطار الاستعدادات للموسم الجديد 2022-2023.

أحرز أهداف الأهلي كل من طريق حسام حسن ورامي ربيعة من ركلة جزاء وأحمد عبدالقادر وعمرو السولية والوافد الجديد شادي حسين، بينما سجل لبتروجيت محمود فليكس.

ويواصل الأهلي ودياته بمواجهة أسوان يوم 25 سبتمبر الجاري، ثم سيلتقي مع طلائع الجيش يوم 29 من نفس الشهر خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي المقرر لها الشهر المقبل في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.