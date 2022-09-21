شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي حمدان: ودية الطلائع أظهرت قدرات كبيرة لمنتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حمدي حمدان، مدرب منتخب مصر للشباب في الجهاز الفني الذي يقوده محمود جابر، بالمستويات الكبيرة التي قدمها منتخب الشباب في ودية طلائع الجيش التي انتهت بفوز مصر بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال حمدان إن المباراة شهدت تألقا كبيرا من لاعبي المنتخب، مؤكدًا أن الجهاز الفني دفع بثلاثة تغييرات مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يتم تغيير المجموعة بالكامل قبل 20 دقيقة من النهاية.

وأوضح حمدان أن المجموعة الأساسية شاركت في 70% من المباراة، وفضل الجهاز الفني إتاحة الفرصة لباقي العناصر، للاستفادة من المعسكر الذي شهد ودية أمام سبورتنج الأحد الماضي، ثم مباراة الطلائع اليوم، ومباراة أخرى أمام منتخب الكويت الأحد المقبل، قبل اختتام المعسكر الثلاثاء المقبل.

وحقق منتخب الشباب بقيادة محمود جابر فوزاً على نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودى الذى جمع الفريقين عصر اليوم الأربعاء بالإسكندرية، سجل هدفي المنتخب محمود مرسي وأحمد عبد الرحيم إيشو، وسجل هدف الطلائع شريف حتحوت.