شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة في تدريب منتخب مصر الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مران منتخب مصر الأول لكرة القدم وكان في استقباله الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وأعضاء المجلس اللواء حلمي مشهور وعامر حسين وحازم إمام ومحمد بركات.

ووجه الدكتور أشرف صبحي كلمة للاعبين عقب المران أكد خلالها على توفير كل المتطلبات بالتنسيق مع اتحاد الكرة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة أهمها بطولة أمم أفريقيا والتأهل لكأس العالم ٢٠٢٦ وبناء فريق قوي.

من جانبه، أكد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أنه سعيد بتواجد وزير الشباب والرياضة في المران ومجلس إدارة الاتحاد، وهذا يؤكد على مساندة المنتخب، كما وعد بالعمل الجاد لتحقيق طموحات الشعب المصري مؤكدا أن اللاعبين المصريين يمتلكون إمكانيات كبيرة وقادرين على ذلك.

وجاءت القائمة النهائية التي اختارها فيتوريا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي، وخط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح. واختار في خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور، وفي الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.



وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة في مران المنتخب (1)



وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة في مران المنتخب (2)



وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة في مران المنتخب (3)



وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة في مران المنتخب (4)



وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة في مران المنتخب (5)



وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة في مران المنتخب (6)



وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة في مران المنتخب (7)



وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة في مران المنتخب (8)



وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة في مران المنتخب (9)



وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة في مران المنتخب (10)



وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة في مران المنتخب (11)



وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة في مران المنتخب (12)



وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة في مران المنتخب (13)



وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة في مران المنتخب (14)