شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن : اللي ليه ضهر مش بينضرب عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد صلاح محسن لاعب النادي الأهلي، على أنباء دخوله في مفاوضات مع أندية أخرى خلال الميركاتو الصيفي الجاري

ونشر صلاح محسن استوري على موقع تبادل الصور إنستجرام: هرد تاني، أنا في أكبر نادي في إفريقيا إزاي بقى هكون في نادي زي الأهلي وأفتكر بس أروح أي نادي تاني، فعلا اللي ليه ضهر مش بينضرب عليه معايا اللي أحسن من أي حد.

قرر مسئولو النادي الأهلي استبعاد 3 لاعبين من قائمة الفريق الأول التي يخوض بها المارد الأحمر منافسات الموسم المقبل، سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي.

وأعلن النادي الأهلي استبعاد الثلاثي صلاح محسن ومصطفى فوزي ومحمد النجار من قائمة الفريق الأول المحلية وكذلك الإفريقية، مع وضعهم على قائمة الانتظار.

ويعد صلاح محسن نجم النادى الاهلى من مواليد الأول من سبتمبر لعام 1998 فى محافظة الشرقية ، أنضم صلاح محسن إلى فريق ناشئى إنبى عام 2008 ، ويعد عمرو فهيم مدافع الفريق البترولى الاسبق هو أول من اكتشف موهبته ورشحه للفريق الأول ، بينما يعد هانى رمزى المدير الفنى الاسبق لإنبى، أول من قام بتصعيده فى موسم 2015-2016 بدون مشاركة أساسية.

أصبح صلاح محسن أغلى لاعب فى مصر، عبر التاريخ بعد اكمال اجراءات انتقاله إلى الأهلى مقابل 38 مليون جنيه فى موسم 2018 ، قبل أن يعيره الاهلى لسموحة ويعيده مرة أخرى بعد تألقه ، وإجمالا شارك صلاح محسن فى 92 مباراة مع الاهلى بكل البطولات بإجمالى 2933 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل 17 هدفاً وصنع 5 أهداف ، وتوج مع المارد الاحمر ببطولتين للدوري الممتاز وبطولتين لدوري الابطال الافريقى ولقبين للسوبر الافريقى ولقب لكأس مصر بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين .

وكان صلاح محسن البديل الذهبى لبيتسو موسيمانى المدير الفني السابق للأهلى من الدكة الحمراء على مستوى الجناح الأيمن والأيسر، بعدما سجل أهدافاً مؤثرة على رأسها هدفه فى شباك الزمالك بالدوري الممتاز.