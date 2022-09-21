شكرا لقرائتكم خبر عن علام ومشهور وبركات وعامر حسين يحضرون ودية منتخب الشباب والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص رباعي اتحاد الكرة جمال علام رئيس المجلس والثلاثي الأعضاء عامر حسين وحلمي مشهور ومحمد بركات على حضور ودية منتخب الشباب وطلائع الجيش، التي انتهت بفوز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف.

وقام جمال علام على بعقد أجتماع بلاعبي منتخب الشباب بين شوطي المباراة وتحفيزهم على تقديم مستويات كبيرة في الفترة المقبلة قبل بطولة الأمم الأفريقية التي تحضتنها مصر.

وفاز منتخب مصر للشباب مواليد 2003، على نظيره طلائع الجيش وديًا، بنتيجة 1/2 في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب، التي تستضيفها الأراضي المصرية في شهر فبراير من العام المقبل.

وتعادل المنتخب الوطني للشباب تحت قيادة مدربه محمود جابر أمام فريق سبورتنج بهدف لكل منهما، في أولى المباريات الودية التي خاضها المنتخب، الأحد الماضي، في معسكر المغلق بالإسكندرية، ومن المقرر أن يختتم معسكره بمواجهة المنتخب الكويتي يوم 25 سبتمبر الجاري.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل وأحمد ممدوح أخصائي تدليك واللواء عبدالجليل إمام مدير المنتخب، علاء سعيد مسؤل المهمات.