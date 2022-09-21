شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استعدادات استاد الإسكندرية لاستقبال مباراة منتخب مصر أمام النيجر الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهز مسئولو استاد الإسكندرية، الملعب بكل ما يحتاجه من أجل استقبال مباراة منتخب مصر أمام النيجر الودية التي ستقام الجمعة المقبل، في أولى مباريات الفراعنة تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا.

وقام مسئولو الاستاد بقص النجيلة ورفع كفاءتها لاستقبال المباراة، كما تم تجهز دكة البدلاء بشكلها الجديد، وإصلاح الأبواب في الاستاد ليكون الملعب في أبهى صوره لمباراة مصر والنيجر الودية.

وواصل المنتخب الوطني تدريباته اليوم الأربعاء، بكامل نجومه بعد اكتمال صفوفه بالمحترفين السبعة، ولاعبي الزمالك، استعدادا لودية النيجر المقرر لها الجمعة.

وبدأ وصول المحترفين يوم الاثنين الماضي بانضمام الثلاثي طارق حامد وحجازي وأحمد حسن كوكا وتوالى وصول محمد النني ومرموش وترزيجيه ومحمد صلاح لتكتمل الصفوف في مران اليوم والغد قبل مواجهة الجمعة.

ويعقد فيتوريا محاضرة للاعبين في مران اليوم الذي يشهد الاستقرار على خطة اللعب المناسبة، قبل المران النهائي غدا الخميس استعدادا للقاء النيجر.

وجاءت القائمة النهائية التي اختارها فيتوريا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي، وخط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح.

واختار في خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور، وفي الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.



