شكرا لقرائتكم خبر أمير حائل يتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد، أمس، شعلة دورة الألعاب السعودية 2022، وذلك في مقر إمارة منطقة حائل، بحضور مدير جولة شعلة الألعاب السعودية المهندس تركي مهرجي وأعضاء الفريق، في إطار جولتها الترويجية للرياضة الأولمبية بالمملكة، وبمشاركة عدد من الرياضيين يتقدمهم اللاعب الدولي السابق محمد الدعيع واللاعب جزاء الشمري الحائز على فضية ألعاب غرب آسيا البارالمبية لكرة الطاولة، والدكتور طلال الحميدي الأمين العام لجمعية جراحة الوجه والفكين إضافة إلى المتطوعين والمتطوعات وشباب وفتيات المنطقة، حيث تجولت الشعلة في عدد من المواقع الأثرية بحائل شملت قلعة عيرف، ومدينة جبة.

ونوه أمير منطقة حائل بالدعم الكبير من لدن القيادة للقطاع الرياضي، مؤكدا أن دورة الألعاب السعودية في دورتها الأولى تشكل قفزة نوعية في مسيرة الرياضة وخطوة أولى في طريق تأسيس جيل قادر على المنافسة في الدورات الأولمبية، بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات المرتبطة ببرنامج جودة الحياة في إطار رؤية المملكة 2030.

وكانت «الشعلة» قد انطلقت من العاصمة الرياض في رحلة تهدف لقطع مسافة 3500 كم في جميع أنحاء المملكة، للترويج للقيم الإيجابية للألعاب السعودية ونقل رسالة سلام وصداقة إلى المجتمع طوال المسيرة ومنح جميع أفراد المجتمع فرصة مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفاء برمزيتها الإنسانية، فيما تعتبر حائل الرحلة السابعة لـ» الشعلة «بعد كل من المدينة المنورة وتبوك والجوف وعرعر ونيوم.

وتشكل دورة الألعاب السعودية في دورتها الأولى قفزة نوعية في مسيرة الرياضة، ومد المنتخبات السعودية باللاعبين المميزين والمواهب، حيث أتاحت الدورة الفرصة لأكثر من 20 ألف رياضي ورياضية للمشاركة في هذا الحدث الرياضي السعودي الكبير التي تحتضنها العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر من العام الجاري 2022م، كما ستشهد نهائيات منافسات الدورة مشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فني وإداري يمثلون أكثر من 200 ناد من مختلف أنحاء المملكة، وكذلك فئة الأفراد الذين سيشاركون تحت علم اللجنة الأولمبية والبارالمبية، وسيتنافسون في 45 رياضة فردية وجماعية تتضمن 5 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية، إضافة إلى الميداليات الممنوحة.

وسيتنافس الرياضيون المشاركون في الدورة على جوائز هي الأعلى في تاريخ المنطقة، إذ يتجاوز مجموعها 200 مليون ريال، يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في أي لعبة على مليون ريال، والفضية 300 ألف ريال، والبرونزية 100 ألف ريال.