تألق الوافد الجديد.. الأهلي يكتسح بتروجيت بخماسية في الاختبار الأول لكولر

الشارقة - اميمة ياسر - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره بتروجيت بنتيجة 5-1 وديًا، على استاد (الأهلي we السلام)، في المباراة الأولى للمدرب السويسري مارسيل كولر، في إطار الاستعداد للموسم الجديد "2022-2023".

وجاءت أهداف الأهلي على طريق حسام حسن ورامي ربيعة من ركلة جزاء وأحمد عبدالقادر وعمرو السولية والوافد الجديد شادي حسين، بينما سجل لبتروجيت محمود فليكس.

يواجه الاهلى نظيره الاتحاد المنستيري، في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا في تونس أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.