شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يفوز على الطلائع 1/2 ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب الشباب مواليد 2003، بقيادة محمود جابر فوزاً على نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودى الذى جمع الفريقين عصر اليوم الأربعاء بالإسكندرية، استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب، التي تستضيفها الأراضي المصرية في شهر فبراير من العام المقبل.

سجل هدفي منتخب الشباب محمود مرسي وأحمد عبد الرحيم أيشو، فيما سجل للطلائع شريف حتحوت.

وتعادل المنتخب الوطني للشباب تحت قيادة مدربه محمود جابر أمام فريق سبورتنج بهدف لكل منهما، في أولى المباريات الودية التي خاضها المنتخب، الأحد الماضي، في معسكر المغلق بالإسكندرية، ومن المقرر أن يختتم معسكره بمواجهة المنتخب الكويتي يوم 25 سبتمبر الجاري.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل وأحمد ممدوح أخصائي تدليك واللواء عبدالجليل إمام مدير المنتخب، علاء سعيد مسؤل المهمات.

وعقد علاء عبد العال المدير الفني لطلائع الجيش اجتماعاً مع الصفقات الجديدة لحثهم على بذل أقصى جهد لحجز مكان في التشكيل الاساسى للفريق استعداداً للموسم الجديد ، وتعاقد طلائع الجيش مع عشرة صفقات جديدة وهى: "محمد فتح الله ـ كريم طارق ـ إسلام محارب ـ مصطفى الخواجة ـ محمد شريف حتحوت ـ أحمد أيمن منصور ـ محمود وحيد ـ خالد قمر – محمد سمير – أحمد متعب".

وطالب علاء عبد العال لاعبيه الجدد بالتركيز في معسكر الإسكندرية لرفع الكفاءة البدنية لهم قبل خوض المباريات الودية ، وجدير بالذكر أن مسئولي الجبلاية قد حددوا يوم 16 أكتوبر المقبل موعدًا لانطلاق الموسم الجديد.

وأنهى الطلائع الموسم المنقضي في المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلها وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.