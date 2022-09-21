شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتل المركز الثالث فى التصنيف العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل محمد رمضان لاعب منتخب الكاراتيه المركز الثالث في التصنيف العالمي للكاراتيه لوزن تحت 84 كجم ، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولى للعبة.

كما احتلت احلام حمدى المركز الثانى فى التصنيف العالمى لوزن تحت 55 ك .

كانت أحلام حمدى، لاعبة منتخب الكاراتيه، توجت بالميدالية الذهبية بمنافسات بطولة الدورى العالمى التى تقام بأذربيجان، بعد الفوز على لاعبة أوكرانيا بالترجيح.

يذكر أن الثنائى عبد الله ممدوح ويوسف بدوى تصدرا التصنيف العالمى للكاراتيه، فى وزن تحت 75 للأول و84 للاعب الثانى، كما جاء على الصاوى فى المركز الثانى بتصنيف وزن 67 ك، وحل فى الوصافة.