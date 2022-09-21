شكرا لقرائتكم خبر عن عزومة غذاء من القيصر لجاريدو في حضور ست الحبايب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام حسنى عبد ربه مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى مأدبة غذاء للاسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للدراويش في حضور شقيقه طارق عبد ربه ووالدة القيصر التي تبادلت أطراف الحديث مع المدرب الاسبانى متمنية له التوفيق في قيادة القلعة الصفراء.

استقبل حسنى عبدربه الأسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الجديد بمقر إقامته، حيث عقد معه اجتماعاً مطولاً تم خلاله تقديم تقرير شامل عن فترة الإعداد وحالة اللاعبين البدنية والفنية فضلاً عن المصابين وموعد عودتهم للتدريبات بجانب عدداً من الملفات الأخرى التي تخص الفريق الأول.

وبعد الإنتهاء من هذه الجلسة فقد أصطحب ” عبد ربه ” المدير الفني لمقر النادي من أجل الإطلاع والتعرف على أرضية الملعب الرئيسية وملعب التدريب وغرف اللاعبين وفندق إقامة الفريق ومكان عقد الاجتماعات بالفيديو إلى جانب غرفة عمل الجهاز الطبي من أجل الوقوف على كافة التجهيزات التي يضمها ستاد الإسماعيلية.

وخلال الجلسة قام المدرب الجديد بعرض مجموعة من الطلبات حيث وعد مدير الكرة بالعمل على تلبيتها فى سبيل توفير كافة الأجواء المناسبة التي تضمن ظهور الفريق بالشكل المرضي تحت القيادة الأسبانية.

ومن المقرر أن يبدأ المدرب الجديد مهام عمله اليوم رفقة جهاز المعاون خلال فترة الاعداد استعداداً لخوض غمار بطولة الدوري الممتاز فى نسختها الجديدة المقرر لها شهر أكتوبر المقبل.