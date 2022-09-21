شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة مصغرة فى مران الزمالك وتعليمات خاصة لنيمار وعبد الشافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تقسيمة فنية مصغرة خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت التقسيمة المنحصرة في الجزء الأخير من الملعب تنفيذ بعض الجمل التكتيكية وخاض لاعبو الفريق قبل التقسيمة الفنية وحدة تدريبية عبارة عن اللعب من اللمسة واحدة والتمرير السريع في مساحات ضيقة.

ومنح فيريرا، تعليمات خاصة للثنائي محمد عبد الشافي وسيد عبدالله "نيمار" عقب انتهاء الجزء الأول من التقسيمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة إيليكت التشادي ضمن منافسات الإياب للدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك وإيليكت التشادي انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، سجلهما محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو".