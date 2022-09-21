شكرا لقرائتكم خبر عن زد أف سى يستعير إسلام طارق لمدة موسم من الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة زد أف سى في التعاقد مع إسلام طارق حارس مرمى الجونة على سبيل الإعارة لمدة موسم في سبيل تدعيم الفريق بصفقات سوبر من أجل المنافسة والصعود لدورى الأضواء في الموسم المقبل .

ويسعى مسئولو زد أف سى إلى التعاقد مع أكبر عدد من الصفقات خلال الفترة المقبلة من أجل المنافسة مع عدد من الأندية التي تصبو للعودة للأضواء على رأسها بتروجت والقناة والترسانة ووادى دجلة وغيرها من الأندية القوية في المجموعة الثانية بالقسم الثانى .

وتنطلق مسابقة القسم الثانى يوم 15 أكتوبر المقبل بعدما أجريت القرعة بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية في وقت سابق وبحضور مندوبى الأندية بالكامل .

يذكر أن مجدى عبد العاطى المدير الفني الحالي لزد أف سى كان له تجربة ناجحة مع فاركو في الموسم قبل الماضى عندما قاد الفريق بالمجموعة الثالثة نحو الصعود للأضواء .